الرئاسة التركية: أردوغان عرض مساعدة لبنان بعد انفجار بيروت

عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساعدة لبنان عقب الانفجار، الذي شهده مرفأ بيروت اليوم الثلاثاء.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن الرئاسة التركية، قالت إن الرئيس رجب طيب أردوغان تحدث مع نظيره اللبناني ميشال عون، بشأن الانفجار الهائل الذي وقع في بيروت اليوم الثلاثاء وأبلغه بأن تركيا مستعدة لتقديم أي مساعدة إنسانية يحتاج إليها لبنان.

وأدى الانفجار في مستودع بمنطقة الميناء قرب وسط المدينة إلى مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة أكثر من 2700 آخرين، بحسب "رويترز".

وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت وأدى إلى احتراقه بسبب المفرقعات داخله، كما أسفر الانفجار عن وقوع إصابات، وتضرر المنازل والسيارات.