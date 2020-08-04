مصر والإمارات قلبهما مع لبنان... إضاءة الأهرامات وبرج خليفة بالعلم اللبناني... صور

وأعلنت الإمارات عن تضامنها مع لبنان وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش عبر تويتر، "قلوبنا مع بيروت وأهلها".
وتابع "دعاؤنا في هذه الساعات العصيبة أن يحفظ رب العالمين لبنان الشقيق واللبنانيين، وأن يخفف مصابهم ويضمد جراحهم، ويحفظ بيوتهم من الأحزان والآلام".
قلوبنا مع بيروت وأهلها.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 4, 2020
دعاؤنا في هذه الساعات العصيبة أن يحفظ رب العالمين لبنان الشقيق واللبنانيين، وأن يخفف مصابهم ويضمد جراحهم، ويحفظ بيوتهم من الأحزان والآلام. pic.twitter.com/k1Hf3ftfMS
كما أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا رسميا أعلنت فيه تضامنها مع لبنان وأنها تتابع بأهمية التفاصيل مؤكدا على تقديم مصر كل الدعم والمساعدة فى هذا الحدث الأليم.
إضاءة الاهرامات بعلم لبنان تضامنا مع الشعب اللبناني— Ahmed (@ahmedabdkarim) August 4, 2020
حفظ الله لبنان وأهلها #بيروت pic.twitter.com/eA55lUqeFd
وفي وقت سابق اليوم، وقع انفجار ضخم، في مخزن العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى ومئات الجرحى.
وخلف الانفجار أضراراً جسيمة في الممتلكات والسيارات، وقامت قوات الأمن اللبنانية بعملية إخلاء للمتواجدين في مرفأ بيروت، خشية وقوع انفجار آخر نتيجة وجود سفينة محملة بمواد سريعة الاشتعال بالقرب من الانفجار.
وقال مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم خلال تفقده موقع الانفجار، إن مصدر الانفجار هو حاوية تمت مصادرتها داخل مخزن بمرفأ بيروت، لافتاً إلى أن الحاوية موجودة في المرفأ منذ سنوات.
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