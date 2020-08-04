ترامب: بعض الجنرالات يرجحون وقوع هجوم أو انفجار قنبلة في بيروت

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يبدو أن انفجار بيروت كأنه "اعتداء مروع"، مشيرا إلى |أن عسكريين أمريكيين يعتقدون أن انفجار بيروت كان هجوما بـ"قنبلة من نوع ما".