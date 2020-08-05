جو بايدن: أدعو إدارة ترامب والمجتمع الدولي لحشد المساعدات للمصابين ببيروت

دعا نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إدارة الرئيس ترامب والدول في جميع أنحاء العالم إلى إرسال المساعدات إلى لبنان بعد انفجار قاتل هز بيروت يوم الثلاثاء.

وقال بايدن في تغريدة، صباح الأربعاء: "قلوبنا ودعواتنا مع شعب لبنان وضحايا الانفجار المروع في بيروت".

وأضاف: "أدعو كل من إدارة ترامب والمجتمع الدولي على تعبئة المساعدة على الفور لآلاف الجرحى في الانفجار".

Our hearts and prayers are with the people of Lebanon, and the victims of the horrific explosion in Beirut. I urge both the Trump Administration and international community to immediately mobilize assistance to the thousands injured in the blast. — Joe Biden (@JoeBiden) August 4, 2020

وكان انفجار عنيف قد هز مرفأ بيروت مساء الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما نقل بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني، عن رئيس الحكومة حسان دياب تأكيده على "ضرورة إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين"، وهو ما سيبت به مجلس الوزراء في جلسة استثنائية تعقد الأربعاء.

كما قرر مجلس الدفاع أيضا "تكليف لجنة تحقيق بالأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الكارثة، على أن ترفع نتيجة التحقيقات إلى المراجع القضائية المختصة في مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه، على أن تتخذ أقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين" عن الكارثة.