دولة عربية تتهم حسن نصر الله بانفجار بيروت وتربطه بقضية اغتيال الحريري

اتهم الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، بالتورط في الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وربط خلفان، في عدة تغريدات نشرها عبر صفحته على "تويتر" بين التفجير وموعد النطق بقضية رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وقال: "إذا تأجل النطق بالحكم في مقتل الحريري....فالمفجر في المرفأ..حسن نصر الله"، مضيفا: "المفرقعات ما انفجرت إلا قبل يومين من النطق بالحكم في قضية الحريري... شغل عصابات".

— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 4, 2020

— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 4, 2020

وتابع: "طبعا القضاء كله سيكون مدووشا بالحادث الكبير الجديد.... لبنان ضحية إرهابي كبير اسمه حسن"، وفق قوله.

— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 4, 2020

وكان انفجار عنيف قد هز مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.

كما قرر مجلس الدفاع أيضا "تكليف لجنة تحقيق بالأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الكارثة، على أن ترفع نتيجة التحقيقات إلى المراجع القضائية المختصة في مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه، على أن تتخذ أقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين" عن الكارثة.