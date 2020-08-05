"المسؤولون سيخضعون للعقاب"...وزيرة الدفاع اللبناني تعلق على انفجار مرفأ بيروت

قالت وزيرة الدفاع اللبنانية، زينة عكر، بأنه سيتم معاقبة المسؤولين، عن التفجير الذي حصل يوم أمس الثلاثاء في مرفأ بيروت، وراح ضحيته المئات.

ففي تغريدة لها، على صفحتها الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، دعت عكر إلى النظر في كيف تصرف الفرنسيون إثر حريق Notre-Dame وإلى الدول التي تعرض المساعدة لأن الشأن الإنساني يعلو على السياسات والكراهية.

وأضافت: "6 سنوات مرت على هذا الإهمال الهائل. نعم سيُعاقب المسؤولون".

في أوقات كهذه تكتشف الأمم ذاتها وتنكشف طبائع الناس. مفقودون، شهداء، جرحى، حرائق ودمار، وكلام حاقد؟ لننظر كيف تصرف الفرنسيون إثر حريق Notre-Dame وإلى الدول التي تعرض المساعدة لأن الشأن الإنساني يعلو على السياسات والكراهية. 6 سنوات مرت على هذا الإهمال الهائل. نعم سيُعاقب المسؤولون. — Zeina Akar زينة عكر (@zeinaakar) August 5, 2020

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع، يوم الثلاثاء، العاصمة اللبنانية بيروت مدينة منكوبة بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، ورفع توصية إلى مجلس الوزراء الذي ينعقد غدا لإعلان حالة الطوارئ في بيروت وشكل لجنة تحقيق لترفع تقريرها خلال خمسة أيام.

وقال رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الدفاع الأعلى إن انفجار مرفأ بيروت كارثة كبرى حلت بلبنان.

وأشار إلى أن الهدف من هذا الاجتماع اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية ومساعدة المواطنين ومعالجة الجرحى والمحافظة على الممتلكات.