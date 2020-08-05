سفير بريطانيا في لبنان: ما حدث مأساة لا يمكن تصورها

أعلن السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ تضامنه مع لبنان، مؤكدا بحث بلاده كيفية تقديم الدعم له.

وبحسب الحساب الرسمي لسفارة بريطانيا في لبنان على "تويتر"، قال السفير: ""كل أفكاري مع الشعب والمواطنين وكل أصدقائي وزملائي. تعازيّ الحارة لجميع الذين فقدوا أحباءهم في هذه المأساة التي لا يمكن تصورها. وكما قال بوريس جونسون: المملكة المتحدة تبحث بشكل عاجل عن كيفية تقديم الدعم للبنان".

السفير البريطاني كريس رامبلنغ: "كل أفكاري مع الشعب 🇱🇧 والمواطنين

🇬🇧 وكل أصدقائي وزملائي. تعازيّ الحارة لجميع الذين فقدوا أحباءهم في هذه المأساة التي لا يمكن تصورها. و كما قال @BorisJohnson@DominicRaab @JamesCleverly المملكة المتحدة تبحث بشكل عاجل عن كيفية تقديم الدعم للبنان" pic.twitter.com/F9tzljjNA0 — UK in Lebanon 🇬🇧🇱🇧 (@ukinlebanon) August 5, 2020

​وكان انفجار عنيف قد هز مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما نقل بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني، عن رئيس الحكومة حسان دياب تأكيده على "ضرورة إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين".

وقال حسان دياب في كلمة مقتضبة، يوم أمس: "ما حدث اليوم لن يمر دون حساب وسيدفع المسؤولون الثمن"، مضيفا: "ستكون هناك حقائق تعلن عن ذلك المستودع الخطير الموجود من 2014".

كما ناشد دياب الدول الصديقة بتقديم يد العون للبنان، وقال: "سنتعامل على مستوى المسؤولية وأناشدكم التوحد لنضمد جراح الوطن".

وتابع: "أتوجه بنداء للدول الشقيقة والصديقة للوقوف بجانب لبنان"، وقال: "نحن في مصيبة".