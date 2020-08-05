المعلم يعزي نظيره اللبناني ويبدي استعداد سوريا لوضع كل الإمكانيات لمساعدة لبنان

أكد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني، شربل وهبة، تعاطف وتضامن سوريا مع لبنان الشقيق والاستعداد لوضع كل الإمكانيات لمساعدته".

وبحسب وكالة الأنباء السورية: "أعرب المعلم عن تأثر الجمهورية العربية السورية البالغ بالانفجار المروع في مرفأ بيروت ، والذي أودى بحياة عدد من الأبرياء وجرح آخرين وأحدث دماراً هائلاً في المباني والمرافق العامة والخاصة".

وأكد المعلم على "تعاطف وتضامن سوريا مع لبنان الشقيق والاستعداد لوضع كل الإمكانيات لمساعدة لبنان على تجاوز آثار هذا الحادث المأساوي".

كما عبر وزير الخارجية السوري عن "عميق المواساة وخالص العزاء للشعب اللبناني الشقيق وعائلات الضحايا الثكلى والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى".

وبدوره، أعرب وزير الخارجية اللبناني عن الامتنان لهذا الموقف الأخوي الذي يعبر عن حقيقة العلاقة بين الشعبين الشقيقين.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد بعث، في وقت سابق، ببرقية تعزية للرئيس اللبناني ميشال عون، عبّر فيها عن عزائه ومواساته وتضامنه مع الشعب اللبناني بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت.