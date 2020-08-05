"بينهما مدينة سورية"... مدينتان عربيتان الأعلى حرارة في العالم

سجلت مدينتان عربيتان، أعلى درجة حرارة على مستوى العالم خلال الـ24 الساعة الماضية.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية: "احتلت مدينة الحسكة السورية المرتبة الأولى، حيث سجلت 50 درجة مئوية".

ونقلت الصحيفة السعودية عن أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية في السعودية، عبد الله المسند، قوله إن "مدينة الدمام سجلت ثاني أعلى درجة حرارة على مستوى العالم بـ48.4".

وحول أجواء اليوم، قال المسند: "متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة، قد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة".

وكانت مدنية الإحساء السعودية حققت، في يوليو/ تموز الماضي، أعلى درجة حرارة في العالم في موسم "مربعانية القيظ"، ووصلت درجة الحرارة فيها إلى 50 درجة.

وأشار موقع "العربية" إلى أن درجة الحرارة العالية ساهمت في التأثير على الحياة اليومية للمدينة، وأصبح الظل هو الملاذ الوحيد من حدة أشعة الشمس، بينما حظرت وزارة الموارد البشرية العمل في ساعات معينة من النهار.