بالفيديو... أب يهرع لإنقاذ ابنه لحظة وقوع انفجار بيروت

أظهرت كاميرا مراقبة داخل أحد المنازل في العاصمة بيروت كيف يهرع رجل لإنقاذ طفله، لحظة وقوع الانفجار الهائل أمس الثلاثاء، من الزجاج المتطاير بفعل قوة التفجير.

ويظهر في الفيديو كيف يحمل الرجل طفله والهلع باديا على وجه، ويركض به في كل الاتجاهات ثم يخبئه تحت إحدى الطاولات.

— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 5, 2020

وكان انفجار عنيف قد هز مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

ومن جانبها أرسلت وزارة الطوارئ الروسية 5 طائرات إلى لبنان للمساعدة في إزالة أنقاض الانفجار.

كما أعلنت الوزراة عن إرسال متخصصين من هيئة حماية المستهلك الروسية إلى بيروت، ومختبرات للكشف عن فيروس "كورونا" وملابس ووسائل للوقاية.