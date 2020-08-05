الصليب الأحمر اللبناني: عمليات الإنقاذ مستمرة على أثر انفجار بيروت

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن عمليات الإنقاذ مستمرة على أثر الانفجار، الذي ضرب مرفأ العاصمة بيروت أمس الثلاثاء، وخلف أضرارا بشرية ومادية جسيمة دفعت السلطات لإعلان المدينة منطقة منكوبة.

ونقلت قناة "الميادين" عن أمين عام الصليب الأحمر اللبناني، جورج كتاني، القول: "استمرار عمليات الإنقاذ والتنسيق مع المستشفيات".

وأكد الأمين العام أن "الصليب الأحمر لا يزال في جهوزية كاملة للبحث عن المفقودين ولم شمل العائلات".

وكان انفجار عنيف قد هز مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.