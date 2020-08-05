الرئيس اللبناني يصل إلى موقع الانفجار

وصل الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى موقع الانفجار في مرفأ بيروت لتفقد الأضرار.

ونشرت رئاسة الجمهورية اللبنانية على الصفحة الرسمية على "تويتر" تغريدة جاء فيها :"الرئيس عون قام بجولة تفقدية في موقع الانفجار في مرفأ بيروت".

وكان انفجار عنيف قد هز مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.