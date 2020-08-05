الرئيس المصري يعزي نظيره اللبناني في ضحايا "كارثة المرفأ"

أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، للتعزية في ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع أمس الثلاثاء.

وأعرب الرئيس السيسي، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، عن خالص المواساة للأشقاء في لبنان حكومة وشعبا، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.

وأكد الرئيس تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء في لبنان والاستعداد لتسخير كافة الإمكانات لمساعدة ودعم لبنان في محنتها.

وكان انفجار عنيف قد هز مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.