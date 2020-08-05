تضامنا مع الشعب اللبناني… الرئيس الفلسطيني يعلن الحداد وتنكيس الأعلام

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام، ليوم واحد، تضامنا مع الشعب اللبناني، في مواجهة الكارثة التي أصابت لبنان.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية "سما"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن عباس اتصل بنظيره العماد ميشال عون، معزيا في ضحايا انفجار مرفأ بيروت ، الذي وقع، أمس الثلاثاء.

ولفتت الوكالة إلى أن عباس أكد خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره اللبناني، تضامن فلسطين وشعبها ووقوفهم إلى جانب لبنان الشقيق، في هذا المصاب، مشيرا إلى الاستعداد لتقديم كل المساعدة الممكنة.

ويجتمع مجلس الوزراء اللبناني، ظهر اليوم الأربعاء، بشكل طارئ لمناقشة مستجدات انفجار بيروت أمس، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 73 شخصا وإصابات ما يزيد عن 3 آلاف آخرين.

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بمد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين بسبب الانفجار، الذي يعود سببه إلى شحنة من نيترات الأمونيوم يقدر حجمها بـ2750 طنا.

© AP Photo / Hussein Malla تداعيات انفجار مرفأ بيروت، لبنان 5 أغسطس/ آب 2020

ومجلس الدفاع في اجتماعه، ليل أمس الثلاثاء، تكليف لجنة تحقيق بالأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الكارثة، على أن ترفع نتيجة التحقيقات إلى المراجع القضائية المختصة في مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه، وأوصى بأن تتخذ أقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين عن تلك الكارثة التي شهدتها بيروت.