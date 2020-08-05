بالفيديو... إنقاذ شاب من تحت ركام انفجار بيروت

انتشلت فرق الإنقاذ، صباح اليوم الأربعاء، الشاب ‎عصام شمص من تحت الركام الذي سببه انفجار مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تستمر فرق الإنقاذ والإطفاء اللبنانية منذ ساعات الصباح الأولى، في رفع الأنقاض في مرفأ بيروت والأماكن المحيطة بحثًا عن ضحايا الانفجار الهائل.

وفقا للمعلومات الأولية، هناك مئات المفقودين تحت الأنقاض الذي دمرها الانفجار على امتداد مساحات شاسعة من بيروت.

وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة نحو 4 آلاف شخص.