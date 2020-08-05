قرقاش: اسمع من الإمارات ولا تسمع ممن يؤول باسمها

انتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية من يتحدثون عن الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن يسمعوا منها مباشرة.

واعتبر قرقاش أن الاستماع المباشر من الإماراتيين هو الشيء الأفضل في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن بلاده ليس لديها ما تخفيه، وأن ظاهرها مثل باطنها.

اسمع من الإمارات ولا تسمع ممّن يؤوِّل بإسمها، قاعدة أجدها ضرورية في ظل ما يريد البعض أن يقوله عنها، سواء بحسن نية أو سوء مقصد.



نعم، اسمع من الإمارات لأن ظاهرها هو باطنها، وخطابها صادق وشفاف، سواء راقَ لك أو لم يرُقْ. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 5, 2020

وكتب على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "اسمع من الإمارات ولا تسمع ممن يؤوِل باسمها"، مضيفا: "قاعدة أجدها ضرورية في ظل ما يريد البعض أن يقوله عنها، سواء بحسن نية أو بسوء مقصد".

واستطرد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: "نعم، اسمع من الإمارات لأن ظاهرها هو باطنها، وخطابها صادق وشفاف، سواء راق لك أو لم يرق".