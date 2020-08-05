قرقاش: اسمع من الإمارات ولا تسمع ممن يؤول باسمها

واعتبر قرقاش أن الاستماع المباشر من الإماراتيين هو الشيء الأفضل في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن بلاده ليس لديها ما تخفيه، وأن ظاهرها مثل باطنها.
اسمع من الإمارات ولا تسمع ممّن يؤوِّل بإسمها، قاعدة أجدها ضرورية في ظل ما يريد البعض أن يقوله عنها، سواء بحسن نية أو سوء مقصد.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 5, 2020
نعم، اسمع من الإمارات لأن ظاهرها هو باطنها، وخطابها صادق وشفاف، سواء راقَ لك أو لم يرُقْ.
وكتب على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "اسمع من الإمارات ولا تسمع ممن يؤوِل باسمها"، مضيفا: "قاعدة أجدها ضرورية في ظل ما يريد البعض أن يقوله عنها، سواء بحسن نية أو بسوء مقصد".
واستطرد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: "نعم، اسمع من الإمارات لأن ظاهرها هو باطنها، وخطابها صادق وشفاف، سواء راق لك أو لم يرق".
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