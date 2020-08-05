الإليزيه: ماكرون يسافر إلى لبنان

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيتوجه إلى بيروت يوم غدا الخميس.

وذكرت أن الرئيس سيلتقي بالشخصيات السياسية في البلاد، وذلك بعد الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت أمس الثلاثاء، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكان ماكرون، الذي تحدث إلى الرئيس اللبناني ميشال عون بعد وقت قصير من الانفجار، أمر بإرسال مساعدات طوارئ فرنسية إلى لبنان.

وكان انفجار عنيف قد هز مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.