مسؤول: سفينة بإدارة مصرية فرغت شحنة قمح وقت انفجار الميناء

قال مدير عمليات شركة شحن، اليوم الأربعاء، إن سفينة بإدارة مصرية كانت تفرغ خمسة آلاف طن من القمح الأوكراني في بيروت حين وقع انفجار ضخم في الميناء، لكن الشحنة "في حالة جيدة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن فريد هاشم أن سوريين اثنين من أفراد الطاقم على متن السفينة مترو ستار أصيبا بجراح خطيرة وأن آخرين تعرضوا لإصابات.

وكان انفجار عنيف قد هز مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.