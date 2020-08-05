حسان دياب: يجب تكثيف عمليات انتشال الضحايا والبحث عن المفقودين

دعا رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب إلى تكثيف عمليات انتشال الضحايا والبحث عن المفقودين جراء الانفجار، الذي هز أمس مرفأ بيروت.

وقال دياب​، في كلمة له في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء إن "الصدمة كبيرة جداً، أناس خسروا أولادهم وأهلهم وأناس خسروا جنى أعمارهم وأناس خسروا بيوتهم، وحجم الكارثة، التي استيقظنا عليها أكبر بكثير من إمكانية وصفه".

ودعا إلى "تكثيف عمليات انتشال الضحايا والبحث عن المفقودين ومعالجة الجرحى، وتأمين مأوى مؤقت لأصحاب المنازل المتضررة، وإطلاق عملية سريعة لمسح الأضرار، وصرف ​مساعدات​ عاجلة لإصلاح الأضرار، وتأمين مساعدات عاجلة لترميم المنازل والمكاتب".

وشدد دياب على أن ملف التحقيق أولوية ونتائجه يجب أن تكون سريعة.

من جهته، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون الهيئة العليا للإغاثة إلى تكثيف عملها لإجراء مسح شامل وتقديم التعويضات اللازمة للمتضررين.

وكان انفجار عنيف قد هز مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.