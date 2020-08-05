غاضبون يرشقون موكب الحريري بالحجارة وسط بيروت

ونقلت قناة "الجديد" اللبنانية عن مراسلها: "مواطنون يرمون الحجارة على موكب الرئيس سعد الحريري قرب ضريح الشهيد رفيق الحريري".

مراسل "الجديد": مواطنون يرمون الحجارة على موكب الرئيس سعد الحريري قرب ضريح الشهيد رفيق الحريري — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) August 5, 2020

​وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، قام الحريري يرافقه عدد من نواب كتلة "المستقبل" النيابية بجولة في مرفأ بيروت وتفقد الدمار والخراب الذي تسبب به الانفجار الكبير الذي وقع بالأم.

ونقلت الوكالة الرسمية عن الحريري، قوله أثناء الجولة: "أعزي أهالي الشهداء وليس هناك أحد في بيروت لم يصب، وبيروت مجروحة جرحا كبيرا وما من كلمات قد تعبر عما نشعر به".

وأضاف: "يجب أن يجرى تحقيق شفاف في ما جرى، وهناك العديد من الدول القادرة على مساعدتنا لكي نعرف ماذا حصل".

وبعد زيارته للمرفأ توجه الحريري لزيارة ضريح والده الرئيس رفيق الحريري وقرأ الفاتحة عن روحه، وبعد ذلك تفقد مسجد محمد الأمين والأضرار التي لحقت به.

وقال الوكالة إن الحريري قال ردا على هتافات المتظاهرين الذين صودف وجودهم في المكان: "نحن مع الثورة ومع حقوق المتظاهرين".