سفير لبنان في هولندا يعلن عن حملة لجمع التبرعات تضامنا مع بيروت

أعلن سفير لبنان في هولندا، عبد الستار عيسى، أنه سيطلق حملة لجمع التبرعات تضامنا مع الشعب اللبناني عقب الانفجارين اللذين هزا العاصمة بيروت أمس وخلفا خسائر مادية وبشرية هائلة.

أمستردام- سبوتنيك. وأعلن السفير عن "تنظيم حملة لجمع التبرعات تضامنا مع الشعب اللبناني خلال الأيام القادمة بمشاركة الجالية اللبنانية ومن يرغب في تقديم التبرعات إلى المتضررين من الانفجارات، وستعرف ألية هذه الحملة قريبا".

كما رحب عبد الستار بإعلان لاهاي إرسال فريق متخصص للبحث ولإنقاذ المفقودين إلى العاصمة اللبنانية مساء اليوم، مشددا على حاجة بيروت إلى جميع المساعدات التي ستقدم، وعلق "نقدم الشكر إلى هولندا لتقديمها المساعدات ونثمن هذه الاستجابة السريعة، وهي خطوة مشتركة مع باقي دول الاتحاد الأوروبي التي أبدت استعدادها لتقديم الدعم. فهولندا معروفة بكفاءتها وخبرتها في التعامل مع هذه المواقف".

وأوضح أن لبنان الآن "بحاجة إلى جميع أنواع الدعم نظرا لضخامة الانفجار والخسائر الفادحة"، مضيفا: "نأمل أن يكون هناك تأمين للمساعدات الطبية والغذائية، ولكن لم تحدد الحكومة اللبنانية حتى الآن ماهية المساعدات لأننا في انتظار التقرير كامل عن الأضرار والاحتياجات".