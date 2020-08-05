محافظ بيروت: صوامع القمح تدمرت بصورة شبه كاملة

قال محافظ بيروت مروان عبود، إن صوامع القمح تدمرت بصورة شبه كاملة، نتيجة الانفجار الهائل الذي ضرب العاصمة اللبنانية مساء أمس الثلاثاء.

وقال عبود في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية" إن صوامع القمح تدمرت بشكل شبه كامل، ولم يبق من القمح إلا ما يوجد في المخازن الخاصة والأفران.

وتابع محافظ بيروت قائلا "كميات القمح الموجودة لا تكفي لفترة طويلة ويجب استيراد كميات أخرى عن طريق مرفأ طرابلس".

ووصف المسؤول اللبناني بأن ما حدث "كارثة كبيرة ألمت بلبنان وهناك مئات الآلاف من المشردين من بيوتهم في العاصمة".

وقدر محافظ بيروت خسائر لبنان من انفجار الأمس بأنها تتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار أمريكي.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

محافظ بيروت لسكاي نيوز عربية: كميات القمح الموجودة لا تكفي لفترة طويلة ويجب استيراد كميات أخرى عن طريق مرفأ طرابلس — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) August 5, 2020

​وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.