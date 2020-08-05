الاتحاد البرلماني العربي: نقف إلى جانب لبنان ليتجاوز محنته

وجه الاتحاد البرلماني العربي، دعوة إلى العرب وأصدقاء لبنان للوقوف إلى جانبه في هذه المحنة الإنسانية الكبيرة، التي يشهدها عقب انفجار بيروت.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الاتحاد أعلن ذلك، في بيان صادر عن رئاسته، التي أعربت عن تضامنه مع لبنان والتأكيد أن التضامن العربي كان ولا يزال الضمانة الوحيدة لتحصين كافة أرجاء الوطن العربي من كل المخاطر المحدقة به.

وتابع البيان: "ناشد الاتحاد الذي يتخذ من بيروت مقرا مؤقتا له منذ 2013 الدول الشقيقة تقديم الدعم المادي والمعنوي للبنان، كما دعا المجالس والبرلمانات العربية للوقوف إلى جانب لبنان لتجاوز محنته".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق اليوم الأربعاء أن 80 شخصا قتلوا فيما أصيب أكثر من 4 آلاف آخرين في الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت البحري، أمس الثلاثاء.