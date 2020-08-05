سلطنة عمان تحدد موعد رفع قيود الانتقال بين المحافظات

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، موعد رفع قيود الانتقال بين المحافظات، بالتزامن مع تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضت لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأنه سيتم رفع قيود الانتقال بين محافظات السلطنة اعتبارا من السبت المقبل.

اللجنة العليا تقرر رفع الإغلاق التام وتقليص ساعات منع الحركة ليلًا في كل محافظات السلطنة. pic.twitter.com/TxIBjRxJe9 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) August 5, 2020

​كما ذكرت الوكالة أنه سيتم تقليص ساعات حظر التجول لتصبح من 9 مساء إلى 5 صباحا لمدة أسبوع اعتبارا من السبت. في حين يتم استمرار إغلاق محافظة ظفار.