تسجيل
15:12 GMT05 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    احتجاجات مناهضة للحكومة العراقية في بغداد، العراق 10 ديسمبر 2019

    مجزرة جديدة... نفوق أهم ثروات العراق... فيديو

    © REUTERS / ESSAM AL-SUDANI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104369/13/1043691353_0:282:3072:2010_1200x675_80_0_0_89197047667150a6ec449d8081cd6bf7.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008051046196463-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    نفقت أطنان من مختلف أنواع أسماك المياه العذبة العراقية، في حادثة هي الثانية من نوعها للعام الثاني على التوالي، إثر نشر سموم على يد مجهولين في منطقة غير محمية أمنيا، وسط العراق.

    ووصلت لجنة مشتركة من وزارتي الزراعة والصحة والبيئة إلى هور الدلمج الواقع بين محافظتي الديوانية، وواسط، في وسط البلاد، بعد نفوق كميات كبيرة من الأسماك فيه، لأخذ عينات تكشف عن ملابسات الحادثة هذه.

    وكشف الباحث البيئي الخبير في المحاصيل الزراعية، من الديوانية، ليث العبيدي، في حديث خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء، أن نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في هور الدلمج منذ الثاني من أغسطس/ آب، إثر سموم تم رميها في المصب العام المغذي للهور من الجهة الشمالية.

    وأضاف العبيدي، استمر نفوق الأسماك وكمياتها بالأطنان، حتى اليوم ولكن بأعداد أقل من اليومين الماضيين، في الهور وهو تحت ضمان شخص من أهالي المحافظة وفق عقد مبرم من الزراعة، لصيد الأسماك والطيور فيه.

    الأمن العراقي يعثر على صواريخ معدة لضرب بغداد، العراق 5 أغسطس 2020
    © Photo / Iraqi Security Cell
    الأمن العراقي يعثر على صواريخ معدة لضرب بغداد... صور

    ويوضح، السم ملقي من قبل صيادين أو أشخاص لديهم عداء مع الشخص المتكفل بضمان الهور، أو عابثين، في عامود النهر تحديدا في "مبزل" النهر الثالث الذي ينقل المياه من الشمال إلى الجنوب ويمر بالهور مباشرة.

    وذكر العبيدي، أن المنطقة التي فيها ألقي السم غير مؤمنة ولا توجد بها نقاط للشرطة، كونها منطقة صحراوية مفتوحة وبعيدة، شهدت العام الماضي أيضا ً في اليوم الثاني من العيد حادثة مشابهة بتسميم المياه وقتل الأسماك.

    وكشف أن كمية المياه التي تلوثت بالسم تقريبا ً 50 كيلو متر، وفي امتداد مستمر، لكن توسعها انخفض اليوم نسبة إلى انتشارها خلال الأيام الماضية.

    وألمح العبيدي، إلى أن لجنة مشتركة من وزارتي الزراعة والصحة والبيئة، وصلت إلى الهور اليوم وأخذت عينات من أحشاء الأسماك للتأكد أكثر ومعرفة نتائج الفحوصات.

    معسكر بسماية في العاصمة العراقية بغداد
    © Sputnik . Iraqi Security Cell
    خبير يفسر سبب خروج ألسنة حرارية من باطن الأرض في بغداد... فيديو

    وعن الحلول والمعالجة، يستعبد العبيدي أن يتم ذلك قائلا: أي إجراءات لا توجد، وإذا أرادوا عليهم أن يكثفوا نقاط التفتيش الأمنية في المنطقة الحدودية بين الديوانية وواسط، متداركا ً، لكن ذلك لن يحصل لأنهم سبق وتعهدوا بنشر النقاط بعد الحادثة المشابهة العام الماضي، ولم يفعلوا.

    وعدد الباحث البيئي من محافظة الديوانية، أسماك المياه العذبة التي نفقت بموسم صيدها حاليا ً، في الهور وهي : السمتي، والبني والكطان والشلك والجري وأنواع أخرى صغيرة.

    من جهته أكد الناشط البيئي العراقي من جنوب البلاد، أحمد صالح نعمة، في تصريح لمراسلتنا، اليوم الأربعاء، أن البعض من الصيادين استخدموا السموم في منطقة المصب العام الذي يغذي هور الدلمج.

    وبين نعمة، أن منطقة المصب بحدود 30 كيلو متر غير مسيطر عليها من قبل الحكومة، وحصل أن ألقي فيها السموم التي انتشرت وأصابت كميات كبيرة من الأسماك.

    وشهد العراق الشهير بثروته السمكية، خلال الصيف العام الماضي، نفوق أعداد هائلة من الأسماك التي غطت أسطح الأنهر والأهوار في عدة محافظات من الوسط والجنوب لاسيما محافظتي بابل والديوانية، بعد تسميمها على يد مجهولين.

    انظر أيضا:

    الأمن العراقي يعثر على صواريخ معدة لضرب بغداد... صور
    قصف يستهدف شمالي العاصمة بغداد
    القوات العراقية تلقي القبض على 9 إرهابيين في محافظتي كركوك وبغداد
    الكلمات الدلالية:
    العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    إنفجار في بيروت، لبنان 4 أغسطس/ آب 2020
    دموع ووجع ودمار... أثر الانفجار في بيروت
    أكبر خطأ في تاريخ أمريكا
    أكبر خطأ في تاريخ أمريكا
    من هو وزير خارجية لبنان الجديد شربل وهبة؟
    من هو وزير خارجية لبنان الجديد شربل وهبة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك