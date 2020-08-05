غاضبون يهاجمون موكب الحريري وسط بيروت... فيديو

وتفقد الحريري، موقع الانفجار في مرفأ بيروت، مطالبا بمساعدة خارجية لمعرفة أسبابه.

ودعا الحريري من مرفأ بيروت للحصول على تحقيق و"الاستعانة بأصدقاء من الخارج لمعرفة سبب هذا الانفجار".

وبعد زيارة مرفأ بيروت، زار الحريري ضريح والده الراحل رفيق الحريري، حيث قال: "قتلوا بيروت أمس".

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

فوق ل 100 شهيد و اكثر من 4000 جريح وعشرات المفقودين نتيجة الإنفجار

سعد الحريري : يلا قوموا ننزل نقرأ الفاتحه للدادي و نبلطج شوي على المتظاهرين...#انفجار_المرفأ

pic.twitter.com/gCUU7DSjeK — Abbassnourdeen (@Abbassnourdeen1) August 5, 2020

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.