حريق ضخم في سوق شعبي بإمارة عجمان الإماراتية... فيديو

وأفادت صحيفة "البيان" الإماراتية بأن وحدات الدفاع المدني في إمارة عجمان تعمل على إطفاء حريق ضخم في السوق الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة.
#الدفاع_المدني يتعامل مع حريق بسوق #عجمان الشعبيhttps://t.co/eyU4sG4dnA#البيان_القارئ_دائماً pic.twitter.com/5mTCvmLUl6— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 5, 2020
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر اشتعال محال تجارية، وتصاعد الدخان الكثيف.
#حريق_عجمان لاحول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/leF2S29Ycg— 1vfr_ (@myood9576) August 5, 2020
هذا ومن غير المعروف حتى الآن ملابسات الحريق وتفاصيله، بينما جرى إخلاء السوق من الباعة والمستهلكين، مع استمرار عمليات الإطفاء.
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