وزير الإعلام اليمني يتهم إيران بتصدير الفوضى إلى بلاده والعراق ولبنان

اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إيران بتصدير الفوضى إلى اليمن والعراق ولبنان، والتسبب في تدميرها وخرابها.

وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء، "ما تعيشه بلادنا من محنة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي (جماعة أنصار الله)، التي أشاعت الموت والخراب والدمار، ليس بمعزل عما يمر به عدد من بلدان المنطقة من حالة الفوضى التي صدرها النظام الإيراني فدمرها وأحال أفراحها أتراحا، وزرع الحزن في كل قلب، وما حال لبنان ببعيد".

ما تعيشه بلادنا من محنة منذ انقلاب مليشيا الحوثي التي اشاعت الموت والخراب والدمار، ليس بمعزل عما تمر به عدد من بلدان المنطقة من حالة الفوضى التي صدرها النظام الايراني فدمرها واحال افراحها الى اتراح، وزرع الحزن في كل قلب، وما حال لبنان ببعيد#ايران_تصدر_الدمار#انفجار_بيروت — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 5, 2020

وأضاف: "لم يدخل النظام الايراني بلدا إلا وحل فيه الدمار والخراب، وما تعيشه بلداننا العربية في (اليمن، العراق، لبنان) التي صارت مسرحا للمليشيات الإيرانية إلا تأكيدا للدور التخريبي لنظام طهران الذي ألحق الضرر حتى بشعبه، فكيف سيكون طوق نجاة لغيره".

لم يدخل النظام الايراني بلدا إلا وحل فيه الدمار والخراب، وما تعيشه بلداننا العربية في (اليمن، العراق، لبنان) التي صارت مسرحا للمليشيات الايرانية إلا تأكيدا للدور التخريبي لنظام طهران الذي الحق الضرر حتى بشعبه، فكيف سيكون طوق نجاة لغيره#ايران_تصدر_الدمار#انفجار_بيروت — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 5, 2020

وتابع الإرياني قائلا "استمرار تواجد إيران في اليمن، عبر ميليشيا الحوثي، يعني استمرار مآسي اليمنيين، وتزايد الدمار والخراب الذي خلفته منذ ظهورها في 2004، كغيرها من الميليشيات الإرهابية التي تدين بالولاء لإيران ولا تعيش إلا في مستنقع الموت والجريمة والإرهاب والتطرف".

استمرار تواجد ايران في اليمن عبر مليشيا الحوثي يعني استمرار مآسي اليمنيين،وتزايد الدمار والخراب الذي خلفته هذه المليشيا منذ ظهورها في2004،كغيرها من المليشيات الارهابية التي تدين بالولاء لايران ولا تعيش الا في مستنقع الموت والجريمة والارهاب والتطرف#ايران_تصدر_الدمار#انفجار_بيروت — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 5, 2020

واتهم وزير الإعلام اليمني، النظام الإيراني بـ "الادعاء كذبا وزورا أنه يتبنى مشروع المقاومة بينما عمل من خلال اذرعه الإرهابية على تمزيق اللحمة العربية وإضعاف الأمة وتشتيت جهودها وحرف اهتماماتها عن قضاياها الجوهرية واشغالها ببعضها، وهذه اكبر خدمة تقدمها إيران لأعداء الأمة العربية".

يدعي نظام ايران كذبا وزورا انه يتبنى مشروع المقاومة بينما عمل من خلال اذرعه الارهابية على تمزيق اللحمة العربية وإضعاف الأمة وتشتيت جهودها وحرف اهتماماتها عن قضاياها الجوهرية واشغالها ببعضها، وهذه اكبر خدمة تقدمها ايران لاعداء الامة العربية#ايران_تصدر_الدمار#انفجار_بيروت — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 5, 2020

واعتبر وزير الإعلام اليمني "الحديث عن إمكانية التعايش مع المليشيات الطائفية التابعة لنظام الملالي في إيران أمراً مستحيلاً اثبتت التجارب والأيام فشله"، مشيراً إلى أن "النماذج ماثلة أمامنا بوضوح في اليمن وكل البلدان العربية التي أصابها هذا السرطان الخبيث وتركها تنزف بشكل يومي"، حد تعبيره.

الحديث عن امكانية التعايش مع المليشيات الطائفية التابعة لنظام الملالي في إيران أمر مستحيل اثبتت التجارب والايام فشله، وها هي النماذج ماثلة امامنا بوضوح في اليمن وكل البلدان العربية التي أصابها هذا السرطان الخبيث وتركها تنزف بشكل يومي#ايران_تصدر_الدمار#انفجار_بيروت — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 5, 2020

وبالمقابل ثمن الإرياني، دور المملكة العربية السعودية من خلال قيادتها تحالف دعم الشرعية في اليمن "بهدف إنقاذ الشعب اليمني من بطش ذراع ايران المتمثل بميليشيا الحوثي" حد قوله، واصفاً الدور السعودي بأنه "حضور أخوي نبيل ارتبط دائما بالخير والنماء مقابل الدور الإيراني المرتبط بالقتل والتهجير والخراب والفقر".