بعد انفجار بيروت… المحكمة الدولية تؤجل النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري 

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الأربعاء، أنها ستؤجل النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري.

ذكرت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء، أن المحكمة قررت تأجيل النطق في المحاكمة المتعلقة بالتفجير الذي وقع في عام 2005، وأودى بحياة رفيق الحريري إلى 18 أغسطس/ آب الجاري، وذلك في أعقاب الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت أمس.

وكان من المقرر أن يصدر القضاة حكمهم، يوم الجمعة المقبل (7 أغسطس)، في القضية التي يُحاكم فيها أربعة أشخاص متهمين بتدبير تفجير 2005.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.