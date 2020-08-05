محافظ بيروت: الخسائر الناجمة عن الانفجار قد تصل إلى 15 مليار دولار

قال محافظ بيروت مروان عبود، في مقابلة أجرتها معه قناة "الحدث" التلفزيونية اليوم الأربعاء، إن إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار 4 أغسطس/ آب في بيروت قد تتراوح بين 10 و15 مليار دولار، موضحا أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة.

وقال المحافظ أيضا إن الكميات المتاحة من القمح محدودة في الوقت الراهن وعبر عن اعتقاده بأن لبنان قد يواجه أزمة ما لم يتدخل المجتمع الدولي، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز". © Sputnik . Zahraa Al-Amir أضرار جسيمة في المباني السكنية جراء انفجار مرفأ بيروت وانهيار مبنى... فيديو

وفي وقت سابق، أعلن المجلس الأعلى للدفاع، بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم لإعلان حالة الطوارئ في بيروت وشكل لجنة تحقيق لترفع تقريرها خلال خمسة أيام.

وقال رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الدفاع الأعلى إن انفجار مرفأ بيروت كارثة كبرى حلت بلبنان.

وشدد الرئيس عون على ضرورة التحقيق فيما حدث وتحديد المسؤوليات، لا سيما وأن تقارير أمنية كانت قد أشارت إلى وجود مواد قابلة للاشتعال والانفجار في العنبر المذكور.

وتم تشكيل خلية أزمة تضم وزير الداخلية وزير العدل وعددا من المسؤولين الأمنيين للتحقيق في الحادث المأساوي وتم إعطاء مهلة 5 أيام للانتهاء من التحقيق.