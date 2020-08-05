تضامنا مع لبنان… خطوة إسرائيلية أولى في تاريخ البلاد

أقدمت إسرائيل على خطوة هي الأولى في تاريخها، تضامنا مع لبنان، جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، أمس الثلاثاء.

نشر عوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن بلاده قامت بإجراء هو الأول من نوعه في تاريخ إسرائيل.

لأول مرة في تاريخ إسرائيل اكتسى مبنى بلدية تل أبيب هذه الليلة بألوان العلم اللبناني تضامنا مع الشعب اللبناني عامة وسكان بيروت خاصة في أعقاب مأساة #انفجار_المرفأ.



لماذا تم القيام بهذه الخطوة الاستثنائية؟ لأننا نضع الإنسان على رأس سلم أولوياتنا، مهما كانت جنسيته. #انفجار_بيروت pic.twitter.com/8dcpmQc3uA — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 5, 2020

وأكد غندلمان أن مبنى بلدية تل أبيب قد اكتسى هذه الليلة بألوان العلم اللبناني تضامنا مع الشعب اللبناني عامة وسكان بيروت خاصة، في أعقاب مأساة انفجار مرفأ بيروت.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.