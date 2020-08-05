السيطرة على حريق هائل في أحد أسواق السعودية... فيديو

سيطرت فرق الدفاع المدني والجهات الأمنية في محافظة رماح السعودية، على حريق هائل شب في سوق بيع الأعلاف بالمحافظة.

واستمر اندلاع الحريق لساعات، وساهم عدد من المواطنين في دعم الدفاع المدني بصهاريج المياه الخاصة بهم، بحسب صحيفة "سبق".

#فيديو.. حريق ضخم في سوق الأعلاف بـ #السعودية بمنطقة حفر الباطن pic.twitter.com/N9ICwiI3nf — الخليج الجديد (@thenewkhalij) August 5, 2020

وأوضح الدفاع المدني أنه لم تكن هناك إصابات في الأرواح، ونجم عن الحريق تلفيات في عدد من شاحنات الأعلاف.

ويعد هذا الحريق الثاني في أحد الأسواق الكبيرة على مستوى منطقة الرياض.