تسجيل
21:22 GMT05 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سد النهضة في إثيوبيا

    خبراء: لا بديل أمام مصر سوى التفاوض بشأن سد النهضة

    © AFP 2020 / EDUARDO SOTERAS
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0e/1045997846_0:320:3071:2048_1200x675_80_0_0_491a9b201f2813888f727ce4eaf65045.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008051046199590-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9/

    أعلنت مصر والسودان تعليق مشاركتهما في الجولة الثانية من مفاوضات سد النهضة، التي يرعاها الاتحاد الإفريقي للتشاور بعد الطرح الإثيوبي الجديد فيما يتعلق بقضيتي الملء والتشغيل... هل تنهي الدولتان مشاركتهما بشكل نهائي في العملية التفاوضية؟

    يرى مراقبون أنه بعد الجولات السابقة في المفاوضات وبعد التعنت الإثيوبي المتكرر أصبحت الأمور أكثر وضوحا وشفافية أمام العالم، ورغم عدم تحقيق مكاسب مادية على الأرض إلا أن مكاسب سياسية حققتها القاهرة بتسويق الموقف الإثيوبي المخالف لكل المواثيق والأعراف الدولية، مشيرين إلى أن التمسك بالتفاوض هو مكسب سياسي سيؤدي في النهاية لمكسب تفاوضي، ويبدو أن القاهرة مستمرة في هذا الطريق إلى نهايته وأنها لن تتنازل عن قطرة مياه من حصتها.

    الطريق الوحيد

    قال الخبير الاستراتيجي في شؤون المياه بالشرق الأوسط، الدكتور نور أحمد عبد المنعم، إنه لا سبيل أمام مصروالسودان سوى المفاوضات، وهذه ليست المرة الأولى التي ترفض فيها إثيوبيا الاتفاق الملزم أو النهائي، إثيوبيا على الدوام توعد وتخلف الوعود وقد تفاجىء بتصرف غير مخطط مثل عملية ملء السد.

    وأضاف الخبير الاستراتيجي لـ"سبوتنيك"، في ظل الوسائل الدبلوماسية والضغوط الإفريقية ومجلس الأمن والدعم الأمريكي والأوروبي لا سبيل أمام مصر إلا التفاوض والوصول إلى اتفاق ملزم، إذا كان الإثيوبيون يقولون أنهم لن يضروا مصر والسودان، فما عليهم إلا ترجمة هذه التصريحات إلى اتفاقات مكتوبة، فليس معقولا 

    سد النهضة، النيل، إثيوبيا (أرشيف 2019)
    © REUTERS / Tiksa Negeri
    وزير الري المصري يوجه بمتابعة مناسيب النيل ومدى تأثرها بملء سد النهضة الإثيوبي
    أن تقول إنك لن تضرني اليوم وتضرني غدا، وتتعلق قضية الاتفاق الملزم بشيئين، هما قضية ملء السد والتشغيل وهما النقطتان الأساسيتان التي تتمحور حولهما المباحثات، متى يتم استكمال السد وفي كم سنة، والنقطة الثانية هى طريقة التشغيل ومعدل التصريف اليومي والشهري والسنوي من سد النهضة، بما لا يؤثر على حصة مصر والسودان في نهاية العام والمقدرة بـ84 مليار متر مكعب.

    نقطة رئيسية

    وتابع عبد المنعم، والنقطة الأخيرة والمؤجلة حاليا تتعلق بكيفية التصرف في حالات الفيضان الشحيحة والشحيحة جدا، فنحن نعلم أن فيضان النيل والأمطار في إثيوبيا في دورة "عشرينية"، ممثلة في 7 سنوات فيضان خطير وعالي، 7 سنوات أخرى فيضان متوسط ثم 7 سنوات جفاف وحدث هذا الجفاف عام 1977 واستمر حتى عام 1988 ولم يصل طوال تلك السنوات فيضان إلى مصر يكفي لتشغيل توربينات توليد الكهرباء بالسد العالي، وفي حال وجود سد النهضة كيف سيكون التصرف في سنوات الجفاف المتتالية، وهى نقطة رئيسية أمام نظر المفاوض المصري.
    وأوضح خبير المياه أن على إثيوبيا أن تعلم أنه لا توجد نوايا سيئة بالمرة لدى مصر نحو التوجه الإثيوبي للتنمية ولكن لا يكون هذا على حساب مصالح مصر المائية، حيث أن مياه الفيضان التي تأتي من إثيوبيا إلى مصر هى مياه وجودية، فلا حياة للشعب المصري بدون هذا الفيضان، فكيف تخسر مصر من حصتها المائية المقدرة منذ عقود في ظل توقعات بزيادة سكانية تصل إلى 150 مليون نسمة عام 2050، وعلينا أن نهدأ وأن يكون النفس طويل في تلك المفاوضات سواء التوافق اليوم أو الشهر القادم أو السنة القادمة، لأننا نبغي في النهاية الوصول إلى اتفاق ملزم.

    مرحلة الفيضان

    وأشار عبد المنعم إلى أننا نعيش الآن في مرحلة الفيضان المتوسط والذ يعطي 84 مليار متر مكعب لكل من مصر والسودان، لكن بعد نهاية السبع سنوات الحالية .. هل سيأتي الجفاف أم الفيضان الأخير هذا مالا نعلمه، ويجب أن ينقل المفاوض المصري للجانب الإثيوبي أنه لا ثبات أو استمرارية في الفيضانات.

    سد النهضة، النيل، إثيوبيا (أرشيف 2019)
    © REUTERS / Tiksa Negeri
    مصر تعلق محادثات سد النهضة بعد خلاف جديد مع إثيوبيا
    ولفت خبير المياه إلى أن إعلان المبادئ الذي وقعت عليه الدول الثلاث في العام 2015 ليس اتفاقا وإنما كان يعبر عن حسن نوايا الدول الثلاث، لكنه نص على الالتزام بعدم الملء من جانب واحد وأن يكون التشغيل بالتنسيق بين الأطراف الثلاثة، ونص في مادته العاشرة بأن يلجأ الأطراف الثلاثة في حال تعثر المفاوضات إلى رؤساء الدول أو على وسيط، لكن إثيوبيا ضربت عرض الحائط بكل هذا الكلام وأخذته كمبدأ قومي في الداخل ليطغى على الأعراف والقوانين المتعلقة بإدارة مياه الأنهار المشتركة، وهذا خطأ لا تعترف به أي دولة أو منظمة في العالم، هذا النهر"النيل الأزرق" يقوم بري ثلاث دول، حيث ينبع في إثيوبيا ويروي السودان ومصر، حيث أن 56 في المئة من مياه مصر تأتي من النيل الأزرق.

    أهمية المفاوضات

    من جانبه قال خبير المياه ومستشار وزير الري الأسبق الدكتور ضياء الدين القوصي، إن تعليق مصر والسودان جولة المفاوضات الثانية لا يعني إنهائها، حيث أن أمل الإثيوبيين أن تتخذ الدولتين تلك الخطوة، بل يجب أن تستمر تلك المفاوضات وأن تطلب القاهرة والخرطوم من الاتحاد الإفريقي أن يكون له موقف، حيث أن

    سد النهضة في إثيوبيا
    © AFP 2020 / EDUARDO SOTERAS
    السودان يكشف لأول مرة عن رسالة إثيوبية "تثير المخاوف" في "سد النهضة"
    الإتحاد الإفريقي وسيط وليس مراقب ويجب أن يكون له دور، ليس الاتحاد الإفريقي فقط، بل إن هناك مشاركة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، بجانب 11 خبير دولي على مستوى عالي، كل الأطراف السابقة اطلعت على المستندات وتبينت موقف كل طرف.
    وأضاف مستشار وزير الري الأسبق لـ"سبوتنيك"، إن كل الأطراف المشاركة في المفاوضات يجب أن تأخذ موقف جاد وأن تعد مسودة اتفاق يتم التوقيع عليها من الأطراف الثلاث، حيث أن كل المواقف أصبحت واضحة وإن كان لديهم رؤية حول تعنت المصريين والسودانيين عليهم أن يقولوا ذلك، وإن كانوا يرون أن إثيوبيا متعنتة عليهم أن يوضحوا ذلك، وهذا هو دور الاتحاد الإفريقي.

    موقف الاتحاد الإفريقي

    ودعا خبير المياه مصر والسودان إلى التوجه إلى الاتحاد الإفريقي بخطاب يطالبوه بإبداء الرأي ويطالبوه بإعداد مسودة اتفاق يوقع عليها الجميع، نحن الآن أمام مشكلة قد تهدد الأمن والسلم في القارة الإفريقية والقرن الإفريقي والشرق الأوسط والعالم أجمع.
    وأكد القوصي أن مصر لا تستطيع التنازل عن متر مكعب واحد من حصتها في مياه النيل، لأن تلك الحصة تم تحديدها عام 1959 عندما كان تعداد المصريين 59 مليون، فليس باستطاعة أي طرف في مصر التنازل عن قطرة ماء من حصة مصر وهو ما لا يفهمه الإثيوبيون، لأن مصر ستذهب بعيدا وبعيدا جدا، لأن مصر ليس لديها ما تخسره بعد مياه النيل، وسوف تحصل مصر على حقها وحصتها سواء رغبت كل الأطراف أم لم ترض.

    القمة المصغرة

    قال الخبير السوداني في مفاوضات دول حوض النيل الدكتور أحمد المفتي، بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة الثانية، والتي عقدت يوم 21 يوليو/تموز 2020 ، فقد بدأت الجولة الحالية من المفاوضات باجتماع  يوم الاثنين 3 أغسطس/أب 2020، أحيلت فيه الأمور الفنية والقانونية ، لتبت فيها لجان قانونية و فنية يومي 4 و 5 أغسطس الجاري، وترفع تقريرها للاجتماع الوزاري، يوم الخميس 6 أغسطس الجاري، وبحيث تستمر الاجتماعات لمدة أسبوعين، لتحسم كل الأمور.
    وأضاف خبير التفاوض لـ"سبوتنيك، لكن الذي حدث أن عقد اجتماع وزاري يوم الثلاثاء 4 أغسطس/أب 2020، بين  الدول الثلاثة ، برعاية الإتحاد الإفريقى ، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة ، والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الافريقى وكان الاجتماع مخصصا  لمتابعة، ما تم التوافق عليه في اجتماع الاثنين 3 أغسطس 2020، إلا أنه وقبل موعد عقد الاجتماع مباشرة، قام وزير المياه الإثيوبى بتوجيه خطاب لنظرائه في كل من السودان ومصر، مرفقا به،"مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة " .
    وتابع المفتي، وفقا لبيان وزارة الري المصرية، بتاريخ 4 أغسطس/أب الجاري، لا يتضمن الخطاب الأثيوبي، الثلاثة  أمور الهامة التالية " قواعد للتشغيل، وإلزامية " تلك الخطوط الإرشادية وقواعد الملء، آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، وننبه إلى أن إلزامية قرارات الآلية، لا ينص عليها القانون الدولي، ولقد أكدت مصر على أن الخطاب الإثيوبي، جاء خلافا لما تم التوافق عليه فى اجتماع الاثنين 3 أغسطس/أب الجاري، والذى خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية، من قبل اللجان القانونية والفنية ، لعرضها علي اجتماع لاحق لوزراء المياه يعقد يوم الخميس 6 أغسطس/أب الجاري.

    تعليق التفاوض

    وأشار خبير التفاوض، إلى أن مصر طلبت، تعليق الاجتماعات لاجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي "، موضحة أنه كذلك يخالف، ما تم الاتفاق عليه خلال قمة  مكتب الاتحاد الإفريقي في 21 يوليو/تموز 2020" ولم يوضح البيان المصري الجهات التي سوف تشارك في تلك المشاورات"أما وزير الري و الموارد

    صور أقمار صناعية جديدة تظهر بدء ملء خزان سد النهضة
    © REUTERS / Maxar Technologies
    مصر تخطر الاتحاد الإفريقي برفضها ملء إثيوبيا سد النهضة
    المائية السوداني فقد وجه، بتاريخ الأمس 4 أغسطس/أب الجاري، رسالة إلى وزير العلاقات الخارجية و التعاون الدولي في جنوب أفريقيا، بشأن التطورات التي شهدها الموقف الأثيوبي، تضمنت إيضاحا بأن رسالة الوزير الإثيوبي بتاريخ 4 أغسطس/أب 2020، تثير " مخاوف جدية  "، تهدد " التقدم " الذي تحقق ،  و " التفاهمات"، التي تم التوصل إليها، في المفاوضات السابقة، وأن ذلك يمثل تغييرا كثيرا في الموقف الإثيوبي، يهدد استمرار المفاوضات ويعد خروجا على إعلان المبادئ لسنة  2015.

    رفض صريح

    وقال المفتي في اعتقادنا أن الموقف السوداني، متقدم على الموقف المصري، لأنه يعبر عن "رفض" صريح للخطاب الإثيوبي، وعدم "الأستمرار" في المفاوضات إلا بشروط،  بيما الموقف المصري"علق" المفاوضات مؤقتا، إلى حين، " إجراء مشاورات داخلية "، ولا أحد يستطيع التنبؤ بما سوف تسفر عنه تلك المشاورات.
     طلبت مصر وكذلك السودان تعليق الاجتماعات لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي، الذي يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي في 21 يوليو 2020، وكذلك نتائج اجتماع وزراء المياه الاثنين 3 أغسطس الجاري.
    انتهت قمة أفريقية مصغرة ضمت كلا من مصر والسودان وإثيوبيا، وجنوب أفريقيا، إلى استمرار المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي. وكانت أثيوبيا أعلنت في وقت سابق عن إتمام عملية الملء الأولى لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، ما أثار حفيظة دولتي المصب.
    وعلى الرغم من توقيع إعلان للمبادئ بين مصر والسودان وأثيوبيا، حول قضية سد النهضة في آذار/ مارس 2015، والذي اعتمد الحوار والتفاوض كسبيل للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة حول قضية مياه النيل وسد النهضة، لم تسفر المفاوضات عن اتفاق منذ ذلك الحين.
    وبدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق منذ عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والتي تتجاوز 55 متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

    انظر أيضا:

    مصر تعلق محادثات سد النهضة بعد خلاف جديد مع إثيوبيا
    مصر تخطر الاتحاد الإفريقي برفضها ملء إثيوبيا سد النهضة
    الكلمات الدلالية:
    سد النهضة, تعليق, السودان, مفاوضات, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    إنفجار في بيروت، لبنان 4 أغسطس/ آب 2020
    دموع ووجع ودمار... أثر الانفجار في بيروت
    أكبر خطأ في تاريخ أمريكا
    أكبر خطأ في تاريخ أمريكا
    مادة الأمونيوم التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت
    ما هي مادة نترات الأمونيوم المسببة لانفجار بيروت المدمر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك