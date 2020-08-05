تسجيل
21:22 GMT05 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مفاعل نووي

    صحيفة: منشأة نووية سرية في السعودية تثير مخاوف أمريكا وإسرائيل

    © Sputnik . Alexei Malgavko
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008051046199689-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/

    شيدت السعودية بمساعدة الصين، منشأة لاستخلاص ما يعرف بـ"كعكة اليورانيوم الصفراء" من خام اليورانيوم، التي تستخدم في إعداد الوقود النووي، محققة تقدما كبيرًا في مساعيها لامتلاكا التقنيات النووية.

    المشاركون في المباحثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني
    © REUTERS / Leonhard Foeger
    سفير إيران في موسكو: خطة "نووي إيران" غلب عليها عامل الصعود والهبوط
    فبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، قالت مصادر مطلعة إن المنشأة التي لم يتم الكشف عنها علنًا، تقع في منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في شمال غربي المملكة.

    وأضافت المصارد أن هذه المنشأة أثارت مخاوف بين المسؤولين الأمريكيين وحلفائهم، من أن البرنامج النووي الوليد للمملكة يمضي قدما، في الوقت الذي تبقي فيه الرياض خيار تطوير الأسلحة النووية مفتوحا.

    وبحسب الصحيفة، فعلى الرغم من أن الرياض لا تزال بعيدة عن تلك النقطة، فإن المنشأة تبدو مثيرة القلق في الكونغرس الأمريكي. ومن المحتمل أيضًا أن تسبب حالة من الذعر في إسرائيل، حيث يراقب المسؤولون بحذر الأنشطة النووية السعودية.

    وأعربت مجموعة من النواب من الحزبين عن قلقهم بشأن خطط الطاقة النووية السعودية وحول تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 2018 بأنه "إذا طورت إيران قنبلة نووية، سنحذو حذوها في أقرب وقت ممكن".

    مع ذلك، قالت وزارة الطاقة السعودية في بيان أنها "تنفي نفيا قاطعا" بناء منشأة لخام اليورانيوم في المنطقة التي وصفها بعض المسؤولين الغربيين، مضيفة أن استخراج المعادن - بما في ذلك اليورانيوم - جزء أساسي من استراتيجية التنويع الاقتصادي للبلاد.

    وتابع البيان السعودي أن المملكة تعاقدت مع الصينيين على استكشاف اليورانيوم في السعودية في مناطق معينة. وقال خبراء في منع الانتشار النووي، إن الموقع لا ينتهك الاتفاقيات الدولية التي وقعها السعوديون.

    ليس لدى المملكة العربية السعودية برنامجا معروفا للأسلحة النووية، أو تشغيل مفاعلات نووية أو لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم. لكن تقول إنها تريد امتلاك محطات نووية لتوليد الكهرباء وتقليل اعتمادها على النفط الذي يمثل صادراتها الرئيسية.

    قال مسؤولون غربيون:

    المعلومات حول منشأة الكعكة الصفراء مخفية بإحكام مع الولايات المتحدة والحكومات الحليفة، ولا يمكن معرفة بعض التفاصيل - بما في ذلك ما إذا كانت قد بدأت عملياتها.

    من جانبه، يرى إيان ستيوارت، من مركز "جيمس مارتن" لدراسات عدم الانتشار النووي، إن منشأة الكعكة الصفراء قد تمثل "تحوط المملكة على المدى الطويل ضد التوجه النووي لإيران. إنها خطوة أخرى في امتلاك برنامج محلي لتخصيب اليورانيوم".

    ووافق أولي هاينونين، نائب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن بناء المنشأة يشير إلى أن السعوديين يحاولون إبقاء خياراتهم مفتوحة.

    صواريخ كوريا الشمالية البالستية
    © AFP 2020 / ED JONES
    مجلة: كوريا الشمالية لن تتخلى عن أسلحتها النووية

    لكن هاينونين قال إن منشأة الكعكة الصفراء وحدها لن تمثل تقدمًا كبيرًا، ما لم يتم تحويل الكعكة الصفراء إلى مركب يعرف باسم سداسي فلوريد اليورانيوم ثم تخصيبه.

    ورفض أحد ممثلي وزارة الخارجية الأمريكية الإفصاح عما إذا كانت واشنطن قد أثارت القضية مع الرياض، لكنه قال إن الولايات المتحدة حذرت جميع شركائها من خطر التعامل مع المؤسسات النووية المدنية الصينية.

    وفقًا لمسؤول غربي، فإن المنشأة تقع في مكان صحراوي نائي في المنطقة العامة من العلا، وهي مدينة صغيرة في شمال غرب المملكة العربية السعودية.

    وقال مسؤولان إنه تم بناؤها بمساعدة كيانين صينيين، وفي حين أنه لا يمكن معرفة هويتهما، فإن الشركة النووية الوطنية الصينية وقعت مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية في عام 2017 للمساعدة في استكشاف رواسب اليورانيوم لديها.

    وتم توقيع اتفاقية ثانية مع مجموعة الهندسة النووية الصينية، وذلك عقب اتفاقية أُعلن عنها عام 2012 بين الرياض وبكين للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

    كانت السعودية من بين الدول التي وقعت على النسخة القديمة لما يسمى ببروتوكول الكميات الصغيرة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والذي لا يلزمها بالكشف عن موقع الكعكة الصفراء للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

    أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي.. الإمارات تعلن تشغيل محطة براكة
    © Sputnik / Mohamed Hasaan
    أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي.. الإمارات تعلن تشغيل محطة براكة

    انظر أيضا:

    اختبارات ناجحة للمفاعل النووي الروسي لمحطة "أكويو" التركية
    "تخطى الحواجز الأمنية"... إيران تكشف سبب انفجار مفاعل "نطنز" النووي
    رئيس الإمارات: نجاح كوادرنا الوطنية في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية إنجاز نفخر به
    الكلمات الدلالية:
    إيران, الصين, أمريكا, إسرائيل, منشأة نووية, أسلحة نووية, استخدام أسلحة نووية, امتلاك أسلحة نووية, مفاعل نووي, مفاعل, النووي, نووي, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    إنفجار في بيروت، لبنان 4 أغسطس/ آب 2020
    دموع ووجع ودمار... أثر الانفجار في بيروت
    أكبر خطأ في تاريخ أمريكا
    أكبر خطأ في تاريخ أمريكا
    مادة الأمونيوم التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت
    ما هي مادة نترات الأمونيوم المسببة لانفجار بيروت المدمر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك