"روسكوسموس" تعرض صورا لمرفأ بيروت من الفضاء قبل الانفجار وبعده

نشرت شركة "روسكوسموس" الحكومية صوراً الأقمار الصناعية لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار القوي الذي وقع يوم الثلاثاء.

الصورة الأولى بتاريخ 4 نوفمبر تشرين الثاني 2019. يعرض العديد من الحظائر والغرف الواقعة بالقرب من المياه. الصورة الثانية، التي التقطتها القمر الصناعي الروسي "كانوبوس-في" ، تُظهر فقط الخطوط العريضة للمباني الموجودة في منطقة المرفأ، والمباني المدمرة وسفينة ملقاة على جانبها.

Последствия взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Фотография с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» pic.twitter.com/JW5A6J4fy0 — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 5, 2020

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الثلاثاء، انفجار ضخم، جعل المدنية تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب وتشرد ما يقارب 250 ألف شخص، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض.

وكانت الحكومة اللبنانية قالت إن الانفجار الدموي الذي هز العاصمة بيروت أمس الثلاثاء، وقع بسبب التخزين غير الآمن لكيماويات خطيرة.

مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، أعلن بيروت "مدينة منكوبة" الثلاثاء، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار. كما أعلنت الحكومة اللبنانية يوم الأربعاء يوم حداد في البلاد.