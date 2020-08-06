وصول الطائرة الثالثة التابعة لوزارة الطوارئ الروسية إلى بيروت

وقالت الخدمة: "في الساعة 8.04 هبطت الطائرة في بيروت".

في وقت سابق، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنها سترسل خمس طائرات إلى بيروت مع مستشفى جوي، وأطباء، ومنقذين ومختبر "روس بوتريب نادزور" للكشف عن عدوى فيروس كورونا. وأشارت الوزارة إلى أن جميع المتخصصين مجهزون ببدلات خاصة ومعدات واقية.

وقع انفجار قوي في منطقة مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء. ووفقًا للسلطات، كان السبب هو التخزين غير السليم لـ 2.7 ألف طن من نترات الأمونيوم - تضررت نصف مباني المدينة، وكانت المستشفيات مكتظة بالضحايا. ووفقًا لأحدث البيانات، توفي 135 شخصًا وأصيب نحو 5 آلاف، ويعتبر كثيرون في عداد المفقودين.