141 طبيبا ضمن ضحايا كورونا في مصر

أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر ارتفاع عدد ضحايا كورونا بين الأطباء إلى 141 طبيبا.

وبحسب صفحة النقابة على فيسبوك: "تنعي النقابة العامة للأطباء الشهيد الأستاذ الدكتور عبد المنعم كامل ربيع أستاذ ورئيس قسم الصدر الأسبق بكلية طب الأسكندرية".

وأشارت النقابة إلى أن الطبيب توفي في عزل مستشفي طلبة جامعة الأسكندرية بعد إصابته بفيروس كوڤيد19.

ولفتت النقابة إلى أن الطبيب عبد المنعم هو الضحية رقم 141 من ضحايا كورونا بين الأطباء.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 1613 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 47182 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 18 حالة جديدة.

وبذلك يكون إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة تم شفاؤها، و4930 حالة وفاة.