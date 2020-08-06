"التحالف" يعلن إسقاط طائرة "مفخخة" تطلقها "أنصار الله" باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي، اليوم الخميس، أن قواته اعترضت وأسقطت طائرة دون طيار "مفخخة" كانت باتجاه السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المملكة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

واتهم المالكي "أنصار الله" بالاستمرار "في خرق اتفاق (ستوكهولم) وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكان لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار (المسيّرة) وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي وتقويضاً للجهود السياسية لإنجاح اتفاق (ستوكهولم)".

وتابع المالكي إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل".

في سياق آخر، صرح مسؤول الدائرة القانونية في ملف الأسرى في صنعاء، أحمد أبو حمرة، أمس الأربعاء، أنه يتوقع إتمام صفقة تبادل الأسرى خلال الأيام القادمة.

وقال أبو حمرة: "إن صفقة تبادل الأسرى التي نتوقع إتمامها خلال الأيام القادمة مع الحكومة اليمنية تأتي لتنفيذ اتفاق الأردن منذ شهور، الذي كان ينص على الإفراج عن 1400 أسير من الطرفين على مرحلتين، وكان المفترض أن تتم المرحلة الأولى في شهر يونيو/ حزيران الماضي، لكن الطرف الآخر"الشرعية اليمنية" لم تأخذ خطوات جادة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.