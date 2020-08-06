دولة آسيوية تبدأ تجارب بشرية على لقاح لكورونا

أعلنت دولة آسيوية بدء تجارب بشرية على لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد، وذلك في الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن كاسناندي راسميل، كبير الباحثين في جامعة بادجادجاران في باندونغ، قوله إنه من المقرر أن تبدأ في إندونيسيا الأسبوع المقبل، التجارب البشرية، في إطار تعاون بين شركة بايو فارما الحكومية للأدوية وشركة سينوفاك بايوتك الصينية.

وأضاف الباحث إنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية يوم 11 أغسطس/ آب، وستشمل 1620 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما.

وتابع أن نصف المشاركين سيحصلون على اللقاح على مدى ستة أشهر، في حين سيتلقى الباقون علاجا وهميا.

وأوضح راسميل: "نريد أن ننتج لقاحات من أجل شعبنا".

يشار إلى أن أندونيسيا تبدأ إطلاق التجارب على اللقاح في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات في احتواء تفشي مرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بالفيروس مع ارتفاع مطرد في حالات الإصابة.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في إندونيسيا، حتى أمس الأربعاء، إلى 116871 حالة، و5432 وفاة مرتبطة به.