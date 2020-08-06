صحف مصرية: سقوط طائرة في مطار الجونة

أفادت صحف مصرية، في نبأ عاجل، بسقوط طائرة خاصة في مطار الجونة اليوم الخميس.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن الطائرة سقطت في مهبط مطار مهبط الجونة شمال مدينة الغردقة، وتم إرسال سيارات إسعاف لموقع الحادث.

وقالت الصحيفة إن بلاغا ورد لغرفة إسعاف البحر الأحمر، يفيد سقوط طائرة خاصة بمطار الجونة، وتم إرسال 4 سيارات إسعاف لمطار الجونة.

في السياق ذاته، قالت مصادر لصحيفة "المصري اليوم" إن الحادث نتج عنه إصابة اثنين، هما أكرم الحصري، ومحمد سعيد، كما أوضحت المصادر أن الطائرة تابعة لشركة "إير مان".

يتبع...