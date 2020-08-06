رئيس هيئة قناة السويس: حافظنا على مكتسباتنا رغم أزمة كورونا

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن التقارير الملاحية منذ بداية 2020 حتى شهر أغسطس/ آب الجاري، تعكس الدور الذي لعبته القناة الجديدة في الحفاظ على معدلات عبور السفن للقناة وفق المعدلات الطبيعية.

© AP Photo / Amr Nabil مصر.. 57 سفينة عبرت قناة السويس الجديدة خلال 48 ساعة "بوابة الأهرام" المصرية: "رغم التحديات العالمية الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد، حافظنا على مكتسباتنا، وشهدت قناة السويس خلال تلك الفترة عبور أكثر من 11 ألف سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 693 مليون طن، وبإيرادات بلغت 3,3 مليار دولار".

وقال ربيع إن "ما قدمه مشروع القناة الجديدة خلال الخمس سنوات الماضية، كان له بالغ الأثر في زيادة الحمولات العابرة للقناة".

وسجلت إحصائيات الملاحة منذ افتتاح القناة حتى الآن عبور 90 ألف سفينة بحمولة إضافية 5.5 مليار طن، بإجمالي إيرادات قدرها 27.2 مليار دولار.

جاءت تصريحات رئيس هيئة قناة السويس خلال كلمته في احتفال الهيئة بمرور الذكرى الخامسة على إنشاء قناة السويس الجديدة، اليوم الخميس، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة وممثلي الخطوط الملاحية وكوكبة من الشخصيات العامة وذلك بمقر المارينا الجديد شرق القناة.

ولفت إلى أن الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع القناة الجديدة لم تتوقف عند كونه أحد مشروعات التطوير فحسب، بل كانت نقطة الانطلاق الحقيقية نحو تبني استراتيجية تنموية متكاملة لتطوير المجرى الملاحي للقناة والحفاظ على مكانتها الرائدة رغم التحديات العالمية المختلفة.

وأضاف: "خطة تطوير المجرى الملاحي تمضي بخطى ثابتة وفق الجدول الزمني المحدد ومن خلال عدة خطوات متوازية أبرزها إنشاء سلسلة من الجراجات على طول القناة الجديدة بهدف زيادة معدلات الأمان ورفع قدرة القناة على مواجهة حالات الطوارئ المحتملة".