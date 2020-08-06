قناة عبرية: اللبنانيون يرفضون إنارة مبنى بلدية "تل أبيب" بعلم بلادهم

قالت قناة عبرية، صباح اليوم الخميس، إن غالبية اللبنانيين رفضوا إنارة مبنى بلدية "تل أبيب" بعلم بلادهم.

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم الخميس، بأن غالبية اللبنانيين عبروا عن رفضهم لإنارة علم بلادهم على مبنى بلدية تل أبيب، تضامنا مع لبنان، بسبب انفجار ميناء بيروت، مساء الثلاثاء الماضي.

يا له من منظر فريد من نوعه-



علم #لبنان ⁦🇱🇧⁩ في ميدان إسحاق رابين

في وسط مدينة #تل_أبيب ⁦في #إسرائيل

⁦🇮🇱⁩



דגל לבנון⁦🇱🇧⁩ במרכז העיר תל אביב⁦🇮🇱⁩

צילום📸: טלי יצחקי לפלר. pic.twitter.com/53cZiRVJjv — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) August 5, 2020

وذكرت أنه بمجرد إضاءة المبنى الإسرائيلي بالعلم اللبناني، قام آلاف اللبنانيين بالتغريد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالأمس، للتعبير عن رفضهم الخطوة الإسرائيلية وإنارة علم بلادهم على مبنى بلدية "تل أبيب"، في خطوة وصفوها بـ"النفاق الإسرائيلي"، التي جاءت للتغطية على جرائمها في لبنان.

ونقلت القناة العبرية عن بعض اللبنانيين، قولهم: "إننا نفضل الموت على استلام المساعدات من إسرائيل".

ويشار إلى أن بلدية تل أبيب قامت، مساء أمس الأربعاء، بإنارة مبنى البلدية بالعلم اللبناني، تضامنا مع لبنان، في أعقاب انفجار ميناء بيروت.