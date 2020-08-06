إيران تعلن عن "خطة مهمة" تتعلق بالحدود العراقية

أعلن جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده تخطط لإنشاء مناطق صناعية على الحدود العراقية، معتبرا ذلك "خطوة مهمة" في مواجهة العقوبات.

والتقى ظريف ممثل محافظة إيلام في مجلس الشورى الإسلامي، وبحسب موقع "رووداو " العراقي، وقال إن هناك خطة لإنشاء مناطق صناعية مشتركة على الحدود العراقية، حيث سيتم إنشاء منتجات مشتركة مع العلامة التجارية العراقية.

وقال ظريف بشأن إغلاق حدود مهران إن بلاده بدأت مشاورات "مكثفة في هذا الصدد"، وفي الخطوة الأولى، تم الاتفاق مع العراق على إعادة فتح الحدود في غضون يومين.

واعتبر ظريف إنشاء أسواق حدودية "العقبة الرئيسة" في وجهة نظر الدول التي ليست لديها "نظرة إيجابية" للأسواق بسبب مشاكل الضرائب والرسوم.

وأشار الوزير إلى أن "العقبة الرئيسة" التي تحول دون إنشاء قنصلية في إيلام هي الحصول على موافقة العراق، التي لم تتحقق حتى الآن.

وأعرب عن أمله في أن تستمر الجهود والمشاورات بمساعدة الممثلين والمسؤولين المعنيين الآخرين للحصول على موافقة العراق.

وقرر العراق مع بدء انتشار فيروس كورونا غلق منافذه الحدودية، باستثناء التبادلات التجارية، واستيراد السلع والبضائع الضرورية.