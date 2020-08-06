مصر تبحث عن فرص عمل لعمالتها العائدة من الخارج بسبب كورونا

قال وزير مصري إن بلاده تعمل على توفير فرص عمل لعمالتها التي أجبرتها جائحة كورونا المستجد للعودة إلى البلاد من الخارج.

واجتمع، اليوم الخميس، وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ونيڤين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لاستعراض جهود التعاون المشترك في مبادرة "نورت بلدك"، بحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية.

وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع جاء للتعرف على بيانات المصريين العائدين من الخارج، تمهيدا لدمجهم في خطط ومشروعات التنمية المختلفة بالمحافظات وتوفير فرص عمل لهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باستيعاب العمالة العائدة من الخارج المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم.

وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من محافظي البحر الأحمر، والفيوم والمنيا، وبني سويف وسوهاج وأسيوط والأقصر وممثلين لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهيئة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية توفير حصر كامل بفرص العمل والفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف المجالات والقطاعات على أرض مختلف محافظات الجمهورية خاصة محافظات الصعيد.

ولفت الوزير إلى أهمية دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في مساندة جهود الدولة في هذا الشأن وتوفير فرص عمل للعائدين من الخارج وتوفير فرص تدريبية لهم.