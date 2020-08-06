فريق الإنقاذ الفرنسي لماكرون: هناك أمل في العثور على ناجين من انفجار بيروت

أكد ضابط من فريق الإنقاذ الفرنسي الذي يساعد الفرق اللبنانية في عمليات إنقاذ ضحايا انفجار مرفأ بيروت، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال تفقده موقع الانفجار، أنه لا يزال هناك أمل بالعثور على ناجين.

وقال الكولونيل فنسنان تيسييه، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان: "نعتقد أنه لا يزال هناك أمل بالعثور على ناجين".

وأضاف: "الفريق يبحث عن سبعة أو ثمانية أشخاص يعملون في المرفأ مفقودين عالقين في قاعة تهدمت جراء الانفجار ".

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، اليوم الخميس، في زيارة رسمية في أعقاب انفجار مستودع أودى بحياة أكثر من مئة شخص في المدينة.

وتعهد الرئيس الفرنسي بترتيب مزيد من المساعدات الفرنسية والأوروبية والدولية للبنان في الأيام المقبلة، مضيفا بأن لبنان يواجه أزمة سياسة واقتصادية وثمة حاجة لاستجابة عاجلة لها.

وكان ماكرون قد أعلن، في وقت سابق، عن إرسال بلاده لفريق من قوات الدفاع المدني وأطنان من المساعدات الطبية إلى لبنان، وذلك لمساعدته في أعقاب الانفجار.