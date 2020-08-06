الكويت: السماح بدخول الخبراء الأجانب والفنيين يأتي بناء على طلب الجهات الحكومية

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن الإدارة بيانا توضيحيا أضافت فيه أن السماح بدخول الخبراء الأجانب والفنيين يخضع أيضا لموافقة السلطات الصحية في البلاد.

وكان نواب كويتيون قد انتقدوا قرار الحكومة بالسماح للأجانب بدخول البلاد شرط بقائهم 14 يوما في دولة أخرى غير خاضعة لإجراءات حظر طيرانها من القدوم للكويت.

ووصف النواب القرار بأنه يشكل التفافا على قرار منع دخول مواطني 31 دولة جراء استمرار تفشي جائحة كورونا، مطالبين الحكومة بالالتزام بالتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة والتراجع عن قرارها "إذا كانت حريصة على تعديل التركيبة السكانية كما تقول"، وذلك حسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وقال النواب في هجومهم على الحكومة إنها "متناقضة ولا تتعلم من أخطائها"، حيث تساءل النائب نايف المرداس عما إذا كانت "ستكرر الخطأ السابق عندما سمحت بعودة الوافدين ثم أوقفت دخولهم ومن ثم قامت في فترة زمنية بالسماح بمغادرة الآلاف بعد أن تكبدت مبالغ طائلة من تواجدهم في الحجر الصحي والصرف عليهم من غذاء ودواء وتذاكر سفر وغيرها.

وأعلنت دولة الكويت، يوم السبت الماضي، حظر الطيران التجاري القادم من عدة دول تعتبر "عالية الخطورة" بالنسبة لانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، من بينها دول مصدرة للعمالة إلى الكويت، كالهند وباكستان والفلبين ومصر.