مصر... تطبيق غرامة التخلف عن التصويت في انتخابات مجلس الشورى

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

وبحسب بوابة "أخبار اليوم"، تجري الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها لإنجاز الانتخابات المقرر لها يومي 9 و10 أغسطس/أب للمصريين في الخارج، و11 و12 أغسطس في الداخل باللجان الانتخابية بكافة أنحاء الجمهورية.

وتنتهي فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثامن من أغسطس الموافق يوم الصمت الانتخابي.