تسجيل
14:32 GMT06 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    آثار انفجار مرفأ بيروت، لبنان 6 أغسطس/ آب 2020

    خسائر قدرت بمليارات الدولارات... ما هي تداعيات انفجار المرفأ على الاقتصاد اللبناني 

    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    انفجار بيروت (84)
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/06/1046202726_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_6f46df9385c731ab1f2e581222c7ed3a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008061046208513-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A/

    في وقت يعيش فيه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومالية، جاء تفجير مرفأ بيروت ليفاقم الأزمة بعد أن تدمر الشريان الأساسي في البلاد. 

    يعتبر مرفأ بيروت ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني لأنه أكبر نقطة شحن في البلاد، ويلعب دوراً أساسيا في عمليات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى أنه يشكل 70% من التبادل التجاري بين لبنان ودول العالم. 

    وقدرت السلطات الرسمية أضرار انفجار المرفأ والمناطق المحيطة بمليارات الدولارات.

    "تراجع مخيف للاقتصاد قد يصل إلى مستويات أدنى بكثير مما نحن عليه نتيجة الانفجار"، يقول الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة. 

    ويضيف في حديث لوكالة "سبوتنيك":"قبل الانفجار كان لبنان بأزمة اقتصادية، وكنا نقول أننا في بلد هيكليته الاقتصادية تعتمد على الاستيراد، ومرفأ بيروت يشكل 70% من التبادل التجاري للبنان مع العالم وبالتالي انفجار المرفأ  ضرب الشريان الأساسي للبنان، هذا يعني ضرب اقتصاده". 

    ورأى أن: "التداعيات ستكون كارثية، لأنه لم يعد بالإمكان التصدير والاستيراد بسهولة، وببساطة لأن المرافئ الأخرى ليست مؤهلة لاستيعاب النشاط الذي كان يقوم فيه مرفأ بيروت، والعديد من الشركات أقفلت، والأهم أن قطاع السياحة انضرب بشكل كبير لن يفكر أحد من المغتربين أو السياح بالقدوم إلى لبنان في هذه المرحلة، لذلك التداعيات كبيرة". 

    وأوضح عجاقة أن انفجار المرفأ من الممكن أن يؤثرعلى الأمن الغذائي ويزيده هشاشة، لافتاً إلى أن "الأدوية والقمح انضربوا بشكل كبير، لأن صوامع القمح تشكل مخزونا استراتيجيا ومادة حيوية بالنسبة للبنان واليوم تدمرت وبالتالي البلد أصبح عرضة لأي أزمة تخص استيراد القمح وعلى رأسها فتح الاعتمادات لهذا القمح، وكذلك الأمر على صعيد الأمن الصحي المهدد بعد تضرر مستشفى الكرنتينا الذي كان يحوي على كل الأدوية للأمراض المستعصية". 

    مشاهد دمار مرفأ بيروت، لبنان 5 أغسطس 2020
    © Sputnik . Zahraa Al-Amir
    غاضبون يهاجمون موكب الحريري وسط بيروت... فيديو
    وفي وقت سابق، أبدى البنك الدولي استعداده لتقييم الأضرار والاحتياجات في لبنان بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، لافتاً إلى أنه سيعمل على حشد التمويل العام والخاص لإعادة الإعمار والتعافي.

    بهذا الصدد يقول عجاقة إنه "يجب التمييز بين شقين بالنسبة للمساعدات الدولية التي تصل تباعاً إلى بيروت، الشق الأول هي المساعدات الإنسانية غير المشروطة وتتضمن مواد غذائية ومواد طبية، ولكن المساعدات بإعادة الإعمار ستظل مشروطة بشروط صندوق النقد الدولي والتي يمكن أن نترجمها بشرطين القيام بإصلاحات والنأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية"

    الموضوع:
    انفجار بيروت (84)
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة أقمار صناعية، بتاريخ 5 أغسطس/ آب، تم الحصول عليها بإذن من المركز الوطني للدراسات الفضائية الفرنسية، تظهر صورة تقارن مرفأ بيروت قبل و بعد الانفجار في25 يناير/ كانون الثاني و 4 أغسطس/ آب 2020.
    الأقمار الصناعية تظهر مرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار
    فيسبوك يحذف أخبار مضللة لترامب
    فيسبوك يحذف "أخبارا مضللة" لترامب
    مادة الأمونيوم التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت
    ما هي مادة نترات الأمونيوم المسببة لانفجار بيروت المدمر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك