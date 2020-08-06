مصر واليونان توقعان اتفاق بتعيين الحدود البحرية بين البلدين

وقعت مصر واليونان، اليوم الخميس، اتفاقا بتعيين الحدود البحرية بين البلدين.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" أن سامح شكري، وزير الخارجية، استقبل، اليوم الخميس، نظيره اليوناني، نيكوس دندياس بالقاهرة.

جانب من مراسم توقيع اتفاق حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان. pic.twitter.com/wcTURCSz2J — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) August 6, 2020

وقال بيان للوزارة، في وقت سابق اليوم، أن شكري استقبل نظيره اليوناني بالقاهرة؛ لبحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، تمهيدا لتوقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.

يشار إلى أن مصر واليونان، اتفقتا على استئناف المفاوضات حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، خلال زيارة لوزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، منتصف شهر يونيو/ حزيران الماضي.