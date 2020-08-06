سيرين عبد النور تقارن بين ماكرون وزعماء لبنان

وأوضحت عبد النور في التغريدة أن الرئيس الفرنسي رجل مسؤول بينما الزعماء اللبنانيين غير مسؤولين، مطالبة إياهم بتعلم المسؤولية منه.
تعلمو كيف بتكون المسؤولية:— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) August 6, 2020
رئيس فرنسا بيكبر القلب بينما إنتو بتحرقو القلب!
رئيس فرنسا رجل مسؤول بينما إنتو لامسؤولين!
رئيس فرنسا حضن شعب لبنان بينما إنتو هجّرتو شعب لبنان!
رئيس فرنسا بيعرف يعمّر... بينما إنتو بتعرفو تهدمو! #ماكرون #تفجير_بيروت
#Macron #Beirut pic.twitter.com/jky4oakDYB
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد شدد في تصريحه اليوم، خلال جولته في الجميزة ومار مخايل ولقائه مع الأهالي في بيروت، على أن لبنان بحاجة إلى تغيير.
مضيفا بأنه أنه سيطلق "مبادرة سياسية جديدة بعد ظهر اليوم"، مشددا على أن "المساعدات الفرنسية لن تنتهي بأيدي الفاسدين وسنقدم مساعدات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة وستصل مباشرة إلى الشعب والجمعيات غير الحكومية"، بحسب ما نقل موقع "النشرة" اللبناني.
وتعهد الرئيس الفرنسي بترتيب مزيد من المساعدات الفرنسية والأوروبية والدولية للبنان في الأيام المقبلة، مضيفا بأن لبنان يواجه أزمة سياسة واقتصادية وثمة حاجة لاستجابة عاجلة لها.
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