سيرين عبد النور تقارن بين ماكرون وزعماء لبنان

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، تغريدة عبر حسابها الشخصي على "تويتر" قارنت فيها بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعماء لبنان.

وأوضحت عبد النور في التغريدة أن الرئيس الفرنسي رجل مسؤول بينما الزعماء اللبنانيين غير مسؤولين، مطالبة إياهم بتعلم المسؤولية منه.

تعلمو كيف بتكون المسؤولية:

رئيس فرنسا بيكبر القلب بينما إنتو بتحرقو القلب!

رئيس فرنسا رجل مسؤول بينما إنتو لامسؤولين!

رئيس فرنسا حضن شعب لبنان بينما إنتو هجّرتو شعب لبنان!

رئيس فرنسا بيعرف يعمّر... بينما إنتو بتعرفو تهدمو! #ماكرون⁩ ⁧#تفجير_بيروت

#Macron #Beirut pic.twitter.com/jky4oakDYB — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) August 6, 2020

​وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد شدد في تصريحه اليوم، خلال جولته في ​الجميزة​ و​مار مخايل​ ولقائه مع الأهالي في بيروت، على أن ​لبنان​ بحاجة إلى تغيير.

مضيفا بأنه أنه سيطلق "مبادرة سياسية جديدة بعد ظهر اليوم"، مشددا على أن "المساعدات الفرنسية لن تنتهي بأيدي الفاسدين وسنقدم مساعدات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة وستصل مباشرة إلى الشعب والجمعيات غير الحكومية"، بحسب ما نقل موقع "النشرة" اللبناني.

وتعهد الرئيس الفرنسي بترتيب مزيد من المساعدات الفرنسية والأوروبية والدولية للبنان في الأيام المقبلة، مضيفا بأن لبنان يواجه أزمة سياسة واقتصادية وثمة حاجة لاستجابة عاجلة لها.